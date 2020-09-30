Общество

Михаил Ведерников: Развитие волонтерства - приоритетное направление молодежной политики в Псковской области

Михаил Ведерников обсудил с руководством Ассоциации волонтерских центров новые импульсы развития регионального добровольчества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, рабочая встреча главы региона с председателем совета Ассоциации волонтерских центров Артемом Метелевым состоялась сегодня, 30 сентября.

Стороны обсудили возможности развития в регионе волонтерского движения, поддержки общественных инициатив, в том числе во взаимодействии с Ассоциацией волонтерских центров. Артем Метелев представил губернатору основные направления деятельности Ассоциации и задачи, которые планируется реализовывать совместно с регионами. Он также представил сборник лучших практик и проектов в сфере добровольчества и поделился своими предложениями по их использованию на территории Псковской области.

Михаил Ведерников обозначил тему развития волонтерства в Псковской области в качестве одного из наиболее приоритетных направлений молодежной политики. Глава региона со стороны администрации области выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку добровольческим инициативам, как это было, например, в рамках реализации всероссийской общественной акции «Мы вместе». В период действия противовирусных ограничений, с марта по сегодняшний день, студенты, общественники, предприниматели ведут активную работу по помощи ветеранам, пенсионерам, одиноко проживающим гражданам.

Речь на встрече зашла и о трансформации акции в постоянно действующий проект - региональный клуб «Мы вместе», который сегодня стартовал в Пскове и будет представлять собой объединение волонтерских, общественных и коммерческих организаций. На его базе планируется реализовать основные направления по оказанию помощи людям, развитию и масштабированию наиболее успешных форматов взаимопомощи и волонтерских практик.

Смотрите также Развивать добровольчество планируют в Псковской области

В рамках беседы Михаил Ведерников и Артем Метелев обсудили вопросы функционирования и развития новой волонтерской площадки, а также договорились о совместных шагах по развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, ранее между администрацией региона, Ассоциацией волонтерских центров и Псковской региональной общественной организацией Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» было подписано соглашение о развитии добровольчества на территории Псковской области.