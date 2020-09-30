Общество

Сотрудники псковского УФСИН задержали «сбежавших» осужденных

Личный состав УФСИН России по Псковской области отработал действия по розыску и задержанию сбежавших осужденных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По легенде тренировки, двое осужденных одной из исправительных колоний совершили побег из-под охраны. После построения личного состава, проверки служебных удостоверений, личных жетонов и укомплектованности «тревожных вещмешков» состоялось заседание оперативного штаба, на котором заместители начальника представили руководителю оперативного штаба свои предложения для принятия решения в сложившейся обстановке.

Штабная тренировка продолжалась в течение всего дня. В ходе штабной тренировки были отработаны вопросы организации взаимодействия, углубление знаний и умений сотрудников оперативного штаба по сбору, анализу данных обстановки, производстве расчетов и выработке предложений начальнику для принятия решения, совершенствованию навыков должностных лиц в разработке служебно-распорядительных документов по организации действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств, управлению сводным отрядом.

Добавим, штабные тренировки в УФСИН и подведомственных учреждениях проводятся регулярно, их главная цель – показать наиболее целесообразные методы работы руководителей и органов управления, приемы и способы действий подчиненных сил и средств по организации выполнения задач при чрезвычайных обстоятельствах и подготовка личного состава к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.