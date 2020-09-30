Общество

Детские площадки паспортизируют в Пскове

Вопрос о порядке демонтажа детских игровых площадок, возможности перенесения его сроков, а также условий эксплуатации таких площадок с истекшим сроком службы обсудили депутаты Псковской городской Думы в ходе депутатского часа, который состоялся в среду, 30 сентября. Необходимость такого обсуждения возникла в связи с обращениями горожан по поводу сноса детских площадок, установленных в разные годы на территории муниципального образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Как пояснил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, несколько месяцев назад вступили в силу новые положения технического регламента ЕЭС «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», которые ужесточают требования к таким объектам. Так, теперь запрещено выпускать и продавать оборудование для детских площадок, не соответствующее данному техрегламенту.

Что касается игровых элементов, произведенных до вступления в силу новых требований, то их разрешено эксплуатировать в течение указанного в документах нормативного срока, который в среднем составляет 7-8 лет, после чего такое оборудование необходимо демонтировать вне зависимости от его состояния. В противном случае должностное лицо, отвечающее за состояние той или иной детской площадки, может понести уголовную ответственность, если в результате эксплуатации такой площадки кто-то пострадает. Поэтому городские службы уже начали демонтаж муниципальных детских площадок, срок эксплуатации которых истек, и дальнейшее использование которых представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья детей.

В свою очередь, представитель прокуратуры города отметила, что надзорным ведомством было внесено представление в адрес исполнительной власти Пскова с требованием привести детские площадки муниципалитета в соответствие с действующими требованиями, и вопрос об их тотальном демонтаже не ставился.

После обсуждения глава Пскова Елена Полонская предложила провести мониторинг игровых детских площадок города и паспортизировать каждую из них с указанием даты ее установки и текущего состояния. Также предложением руководителя муниципалитета было привести такие площадки в техническое соответствие действующим требованиям и демонтировать лишь те из них, состояние которых действительно небезопасно для жизни и здоровья маленьких посетителей. При этом было решено вернуться к обсуждению данного вопроса позже - с учетом уточненных данных.