Перевод пенсий и социальных выплат на карту «Мир» продлен до конца года

Перевод пенсий россиян на карту «Мир» продлен до конца года. Ранее предполагалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную систему «Мир» завершится до 1 октября, однако есть еще те, кто карту «Мир» пока не получил, поэтому принято решение продлить переход на нее до конца этого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда по Псковской области.
Псковичам напоминают, что, если в связи с переходом на карту «Мир» пенсионер открывает новый счет в банке, ему необходимо проинформировать Пенсионный фонд, чтобы выплаты пошли на новый счет. Сообщить об этом удобнее всего в электронном виде.
Чтобы подать электронное заявление, необходимо войти в личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru), используя логин и пароль портала Госуслуг.
Для перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в разделе «Пенсии» нужно выбрать пункт «о доставке пенсии», указав способом доставки доставку через кредитное учреждение. Далее ввести данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в банке при открытии счета, или из мобильного или веб-приложения банка, и отправить заявление в учреждение ПФР, производящее выплату.
Аналогично нужно поступать при подаче заявления о выплате социальных выплат: в разделе «Социальные выплаты» нужно выбрать пункт «о доставке социальных выплат», указать способ доставки через кредитное учреждение и ввести реквизиты расчетного счета банка, в котором была открыта карта платежной системы «Мир».
Для изменения способа доставки или данных о счете в банке получателю пенсии можно также обратиться в МФЦ или в ПФР.