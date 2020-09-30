Общество

Петр Крупеня поздравил с юбилеем псковичку - труженицу тыла

30 сентября сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по поручению руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени передали поздравительный адрес, цветы и гостинцы труженице тыла Тамаре Серебряковой по случаю юбилейного дня рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Великая Отечественная война застала Тамару Серебрякову в 15-летнем возрасте. В те тяжелые годы ушедших в армию мужчин в тылу заменили старики, женщины и дети. Среди них была Тамара Сергеевна, которая вместе с другими тружениками тыла приближала Великую Победу своим самоотверженным трудом: на подступах к Москве при помощи кирки и лопаты сооружала противотанковые рвы, разгружала вагоны с ранеными солдатами, выполняла другую не детскую работу. ​

Война стала жестоким испытанием для Тамары Серебряковой и всего нашего народа, выдержав которое страна смогла выстоять и победить.

Сегодня поздравить ветерана с юбилеем собрались родственники, близкие люди, а также дети войны, которые вместе с ней были лишены детства. Выразить слова уважения и поздравить с юбилеем пришли сотрудники регионального управления СКР.