Общество

Еще 38 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области

Еще 38 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Всего заболевших в регионе - 5514 человек. Кроме того, за сутки выздоровели 12 человек.

Напомним, ограничительные мероприятия (карантин) в связи с распространением коронавируса в Псковской области продлили до 1 ноября. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников в нес в свой указ от 15 марта 2020 года №30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».