Общество

Россиянам зададут новые вопросы на переписи населения

Новые вопросы о языке и работе добавлены в переписные листы всероссийской переписи населения. Как передает РИА Новости, об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

Основной этап всероссийской переписи населения из-за пандемии коронавируса был перенесен с октября 2020 года на апрель 2021-го. В четверг стартовал первый этап переписи в труднодоступных районах Тюменской области, Ямала, Красноярского края и Томской области. По словам Смелова, в этом году участников переписи будут спрашивать не только о знании языков, но и о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни. Кроме того, с учетом возросшей мобильности населения и появления новых форм занятости Росстат попытается оценить, как граждане добираются до работы.

Как пояснил Смелов, дополнительные вопросы о работе помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах страны, тем самым определив потребность в социальной, транспортной инфраструктуре. Также, добавил замглавы Росстата, изменились формулировки вопросов об образовании, что сделало их более понятными и доступными.

Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.