Общество

Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев раскрыл главную ошибку заразившихся коронавирусом россиян. Нежелание обращаться к врачам и самолечение — «самая большая ошибка для болеющего человека», рассказал он в эфире «Национальной службы новостей».

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», — порекомендовал специалист. Зуев добавил, что основным симптомом коронавируса считается потеря обоняния, однако это может быть признаком таких заболеваний, как ОРВИ или грипп. «Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему», — пояснил он.

Ранее главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников сообщил, что человеку с коронавирусом необходимо вызвать врача или ехать в больницу, если у него наблюдаются кашель и нарастающая одышка. По его мнению, госпитализация не нужна, если человек способен стоять и сидеть, а температура тела повысилась до небольших значений (37,5). Врач призвал людей с легкой формой COVID-19 лечиться в домашних условиях, так как в медучреждениях есть риск получить суперинфекцию. За последние сутки в России был зарегистрирован 8481 случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны. С начала пандемии в стране выявили 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах, 20 722 летальных исхода и 958 257 случаев