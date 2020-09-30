Общество

Какие законы вступают в силу в октябре

В октябре вступят в силу новые правила для продления выплат семьям с детьми, будет упрощено заключение договора ОСАГО, введен запрет на курение кальянов в кафе. Зачислять пенсии и социальные выплаты начнут исключительно на карты «Мир». Об этих и других нововведениях месяца Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Государственной думы.

Фото: Госдума

1 октября

Переплату по налогу можно будет зачесть для любого другого налога

Законом отменяется ограничение, по которому переплату по налогу разрешается зачесть только в счет налога того же вида: федерального, регионального или местного.

Будет разрешен зачет переплаты по федеральному налогу в счет уплаты региональных и местных налогов и наоборот. Это касается также пеней и штрафов.

Повышенное страховое возмещение вкладов

«Сегодня можно вернуть не более 1,4 млн рублей. Но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу. Если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства. Поэтому для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 млн рублей. Граждане будут защищены, их деньги не пропадут, а банки смогут привлечь дополнительные средства для развития экономики», – сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Страхованию вкладов также подлежат вклады НКО – исполнителей общественно полезных услуг, малых предприятий из единого реестра, ТСЖ.

Социальные выплаты на карту «Мир»

С 1 октября только на карты «Мир» будут зачислять:

пенсии и другие соцвыплаты из ПФР;

выплаты, установленные Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком;

пособие по безработице;

ежемесячную выплату на третьего ребенка или последующих детей до трех лет, если она есть в вашем регионе;

ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет;

выплаты за воздействие радиации.

Ранее председатель ГД отмечал, что «средства граждан будут защищены, потому что это национальная платежная система. Таких гарантий (другие) платежные системы не дают – ни Visa, ни MasterCard, когда им начинают вкручивать поручения со стороны Госдепа и других ведомств».

Защита авторских прав в приложениях

Роскомнадзор будет направлять уведомление о нарушении владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, нарушающее авторские и смежные права. В течение одного рабочего дня владелец ресурса должен проинформировать об этом владельца программного приложения.

Владелец приложения обязан ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав в течение одного рабочего дня. Иначе доступ к приложению-нарушителю ограничит владелец информресурса.

Маркировка товаров

Маркировка станет обязательной для духов, туалетной воды и фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-вспышек. Купленная до 1 октября, но ввезенная после фотоаппаратура должна быть промаркирована до 31 октября 2020 года.

2 октября

Выплаты семьям с детьми

С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически.

«Задача государства – поддерживать семьи с детьми, помогать им. Принятие закона о таких выплатах существенно расширило количество получателей государственной поддержки», – отметил Вячеслав Володин.

Со 2 октября возобновляется норма, при которой для продления выплаты нужно подавать заявление.

5 октября

Повышается прозрачность благотворительности

В законодательстве появляется определение ящика для сбора пожертвований, а также правила его использования. Например, некоммерческая организация обязана указать свое наименование, адрес, сайт, если он есть, и объявить о цели сбора, разместив эту информацию на ящике.

Также НКО должна будет публиковать отчет об использовании собранных пожертвований (в том числе на сайте организации).

12 октября

Контроль за МФО

Банк России сможет ограничивать работу микрофинансовой организации в случае неисполнения предписаний регулятора и воспрепятствования проведению проверки ее деятельности.

При этом МФО обязана разместить сведения о предписании Банка России, ограничивающем ее деятельность, в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте.

Регулирование работы ломбардов

Теперь ломбардом не может назваться организация, которая не внесена в специальный госреестр.

Сумма займа в ломбарде не может превышать оценочной стоимости заложенной вещи. Также реализация невостребованной вещи дороже 300 тыс. руб. должна проводиться исключительно путем открытых торгов.

Обязательная дактилоскопия для получающих гражданство РФ

Закон обяжет иностранцев и лиц без гражданства, получающих гражданство России, проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию.

Также в упрощенном порядке вступить в гражданство РФ смогут иностранцы, у которых есть дееспособные дети старше 18 лет, являющиеся гражданами РФ.

19 октября

Упрощение заключения договора ОСАГО

Заключить договор ОСАГО в электронном виде можно будет при помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия автострахования.

Реестр финансовых платформ ведет Банк России.

Ужесточение требований к организаторам лотерей

Оператором лотереи не сможет быть лицо, имеющее непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.

Также организатор лотереи обязан предоставлять надзорным органам сведения о бенефициарных владельцах, учредителях и т. д. Среди них не может быть юрлиц, зарегистрированных в оффшорах.

30 октября

Запрет кальянов в кафе

Вводится запрет на потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов в помещениях кафе, ресторанов и т. п.

Закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите.