Александр Котов поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил ветеранов и представителей старшего поколения с Днем пожилого человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заксобрания области.
Спикер регионального парламента отметил, что бесценные знания и навыки, без которых был бы невозможен прогресс, старшее поколение передает детям и внукам, с интересом перенимая взамен новое и современное. По его словам, этот информационный, профессиональный, культурный и духовный обмен и есть залог развития общества и нашего поступательного движения вперед.
«Дорогие представители серебряного возраста! Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, бодрости духа и активного долголетия. Спасибо вам за доброту и мудрость!», - заключил Александр Котов.