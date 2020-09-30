Общество

Александр Котов поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил ветеранов и представителей старшего поколения с Днем пожилого человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заксобрания области.

«1 октября мы чествуем людей, которые прошли большой жизненный путь и отдали много сил и энергии своей стране, профессии, семье, обществу. Наши родители, бабушки и дедушки, старшие коллеги - хранители опыта и мудрости поколений. Сегодня они нуждаются в заботе, любви близких и поддержке государства», - говорится в поздравлении.

Спикер регионального парламента отметил, что бесценные знания и навыки, без которых был бы невозможен прогресс, старшее поколение передает детям и внукам, с интересом перенимая взамен новое и современное. По его словам, этот информационный, профессиональный, культурный и духовный обмен и есть залог развития общества и нашего поступательного движения вперед.

«Дорогие представители серебряного возраста! Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, бодрости духа и активного долголетия. Спасибо вам за доброту и мудрость!», - заключил Александр Котов.