Общество

Власти Великих Лук пожелали пожилым людям бодрости духа и благополучия

Власти Великих Лук поздравили представителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Это один из самых добрых, душевных, по-настоящему нужных праздников. Он дает нам замечательную возможность сказать теплые слова благодарности нашим матерям, отцам, бабушкам и дедушкам, всем представителям старшего поколения за любовь и заботу, уроки добра, человечности и житейской мудрости, пример честного, справедливого отношения к людям, ответственного, профессионального подхода к работе и преданности своему Отечеству. Сегодня мы выражаем глубокую признательность за ваш огромный вклад в развитие нашего города, региона и Российского государства, активную гражданскую позицию, деятельное участие в воспитании подрастающего поколения и общественной жизни Великих Лук», - говорится в поздравлении главы Великих Лук Николая Козловского и главы администрации города Любовь Романова.

Особого уважения и почета, отметили они, заслуживают ветераны Великой Отечественной войны и труда, отстоявшие свободу и независимость Родины на полях сражений и совершившие настоящий трудовой подвиг в годы восстановления народного хозяйства страны.

«Уважаемые представители старшего поколения! От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, мира, добра и благополучия! Пусть любовь и забота ваших детей и внуков наполняют радостью каждое мгновение!» - пожелали власти Великих Лук.