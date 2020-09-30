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Общество

Александр Братчиков: Нам есть чему учиться у старшего поколения

01.10.2020 11:03|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации Пскова Александра Братчиков поздравил жителей областного центра с Международным днем пожилого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«Этот светлый осенний праздник - прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности, любви и безграничного уважения вам - нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам за терпение и сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту, - отметил он. - Вы посвятили себя неустанному, самоотверженному служению во благо родного города. Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для молодого поколения псковичей».

«Каждый из вас, где бы он ни работал - на заводе, в школе, больнице или на стройке - внес свой вклад в общие достижения Пскова и в целом нашей Великой России, - продолжил Александр Братчиков. - За вашими плечами много десятилетий самоотверженного труда и славных дел. Вам есть чем гордиться, а нам есть чему у вас учиться».

Сити-менеджер подчеркнул, что молодое поколение гордится «нашими отцами и дедами, теми, кто умножал славу Отечества, с честью вынес тяжелое бремя войны, поднимал страну из руин, самоотверженным трудом укреплял ее авторитет и развивал экономическую мощь».

«Сегодня вы щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей Псковщины силу духа, трудолюбие, патриотизм. Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и терпение», - добавил он.

Александр Братчиков поздравил всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. «Пусть вам удается все задуманное, благодаря вашей энергии, накопленному опыту и искренней любви к своему Отечеству. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения близких, душевного спокойствия и благополучия! Низкий вам поклон!» - заключил глава администрации.

Теги: #псков #старшее поколение
Источник: Псковская Лента Новостей
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