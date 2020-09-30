Общество

Псковичей информируют об изменении номера «горячей линии» ПФР

С 1 октября изменился номер единого телефона «горячей линии» Отделения ПФР по Псковской области, сообщили в госучреждении.

Теперь, чтобы получить информацию по вопросам пенсионного обеспечения, использования материнского капитала, средств пенсионных накоплений, регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и другим вопросам, нужно набрать новый номер 8-800-600 -01-76 . Звонки принимаются с 8.30 до 18.00. Звонок по России бесплатный.

При этом в ПФР обратили внимание, что в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» по телефону специалист ПФР не может дать ответ на вопрос гражданина, содержащий персональные данные (ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, или о выплаченных суммах пенсии). Такие вопросы необходимо адресовать в онлайн-приемную ПФР, в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Получить подробную телефонную консультацию, содержащую конфиденциальную информацию, жители региона могут с использованием кодового слова. Это личный секретный код, который дает человеку возможность получать не общую, а расширенную консультацию по телефону, с использованием персональной информации, в том числе и о порядке расчета и размере своих выплат, отметили в ПФР.

«Ранее для получения кодового слова необходимо было лично обратиться в ПФР и подать заявление. Теперь получить кодовое слово можно и без личного обращения в ПФР. Как это сделать? Можно задать свое кодовое слово через личный кабинет на сайте ПФР - http://es.pfrf.ru. Для этого надо войти в свой профиль и в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» и указать кодовое слово. Оно может состоять из букв и (или) цифр, которые вы сами определите. Оформив таким образом кодовое слово в ПФР, вы также сможете получить по телефону любую консультацию с использованием своих персональных данных из информационных систем ПФР, включая информацию о назначенных и произведенных вам выплатах», - напомнили псковичам.

Кроме того, по всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан в группе в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/pfr.pskovskayaoblast.