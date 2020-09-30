Общество

Псковичей предупредили, что не пустят в детсад ребенка с температурой

Ребенка вправе отстранить от посещения детского сада при температуре тела 37,1 градуса. Об этом сообщила заведующая детского сада №50 «Красная шапочка» города Пскова Вера Утцова в эфире программы «Беседка» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 30 сентября.

«Если 37,1 и выше, мы вправе ребенка отстранить от детского сада, - отметила она. - Если нет температуры, но есть признаки респираторных заболеваний: кашель, насморк, покраснение глаз, головная боль, чиханье, то вызываем родителей и рекомендуем им обратиться в медицинскую организацию».

Повторно ребенка принимают в детский сад только с соответствующей справкой от медицинской организации.

«На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в детском саду достаточно спокойная, - продолжила Вера Утцова. - Ежедневная посещаемость 80% - это очень много». Это, пояснила заведующая, выше аналогичного периода прошлого года. Всего детский сад посещают 289 детей.

Детский сад №50 и все детсады города, рассказала она, работают в соответствии с правилами и нормами Роспотребнадзора. Также в детском саду имеется план собственных профилактических мер. Воспитатели работают в масках, при этом они перед началом трудового дня они измеряют себе температуру.

В детском саду №50 на входе установлены санитайзеры, там же детям проводят термометрию. У родителей обязательно спрашивают, как ребенок себя чувствовал дома, отметила Вера Утцова.

Переносные рециркуляторы установлены в музыкальном и физкультурном залах. Планируется их дополнительное приобретение. Массовые мероприятия с детьми в детсаду не проводятся, добавила Вера Утцова.