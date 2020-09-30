Общество

Второй этап акции «Призывник» стартовал в Псковской области

Второй этап общероссийской антинаркотической акции «Призывник» пройдет в Псковской области с 1 октября по 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из Министерства обороны в течение осеннего призыва проведут комплекс мероприятий, направленных на профилактику незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи призывного возраста.

В рамках акции пройдут мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков, направленные на информирование населения о медицинских и социальных последствиях наркомании, юридической ответственности за совершение правонарушений и преступлений по линии незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, будет проводиться целенаправленная работа по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, добавили в ведомстве.