Общество

Более 4200 детей отдохнули в летних лагерях Псковской области

Заседание антинаркотической комиссии под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прошло в четверг, 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, основной акцент был сделан на подведение итогов работы системы образования по организации занятости, оздоровления, отдыха несовершеннолетних и проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании в период летних каникул.

Глава региона заметил, что летняя оздоровительная кампания, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, прошла успешно, без серьезных происшествий. «Благодаря жесткому соблюдению всех санитарных требований, хорошей подготовке персонала и слаженной межведомственной работе за летний оздоровительный период не было выявлено ни одного заболевания коронавирусом среди детей. Нарушений общественного порядка также не зафиксировано. Все запланированные мероприятия были проведены в полном объеме и максимально безопасно», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Всего в оздоровительных лагерях региона отдохнуло более 4,2 тыс. школьников, в том числе 1,3 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для 90 подростков были организованы профильные смены. Еще одна - «Поверь в себя» пройдет осенью.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сообщил, что заявки на путевки для детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей удовлетворены на 100%. «Дистанционными формами занятости и досуга в летние месяцы охвачены 34,6 тыс. детей. Кроме того, около 2,4 тыс. детей приняли участие в онлайн-сменах детского технопарка "Кванториум", центра цифрового образования детей "IT-куб", центров "Точка роста", домов детского творчества и центров технического творчества. Около 40 подростков - трудоустроены», - рассказал он.

Особое внимание было уделено работе с детьми, состоящими на учете. Более 120 школьников этой категории отдохнули в оздоровительных лагерях, где они приняли участие в патриотических акциях и физкультурных мероприятиях. В том числе 16 трудных подростков заняты в новом проекте военно-исторической смены «Страна Героев», которая впервые проведена в Псковской области в рамках соглашения о сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом.

В рамках заседания были также рассмотрены вопросы взаимодействия муниципальных и региональных органов власти Псковской области с подразделениями федеральных органов при проведении различных мероприятий по профилактике наркопреступности, предупреждению и профилактики наркопотребления среди населения региона.

Губернатор поблагодарил сотрудников регионального УМВД за активную работу с подростками, проводимую в социальных сетях. Особое внимание глава региона обратил на конкурс «Энергия жизни», где молодежь Псковской области рассказывала о своих увлечениях, любимом спорте. «Опубликованные ролики достойны внимания - пусть любительские, но все они выполнены с задумкой и интересом», - отметил Михаил Ведерников и предложил в следующем году провести конкурс на более высоком уровне.

Далее главы Островского, Порховского и Стругокрасненского районов в режиме видеоконференцсвязи доложили о состоянии профилактической работы и деятельности антинаркотических комиссий на территории муниципалитетов.