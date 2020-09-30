Общество

День пожилого человека проходит в псковском аквапарке

День пожилого человека проходит в аквапарке торгово-развлекательного центра «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации «Акваполиса».

«Какое бы событие в жизни ни случилось, неизменно есть близкие и родные люди, которые всегда тебя поддержат, - отметили в администрации. - Именно в праздничный день, 1 октября, хотелось бы проявить к ним особенную заботу. Поблагодарите родителей, бабушек, дедушек за все, что они для вас сделали, скажите им, как вы их любите, и подарите им 3 часа релакса и здоровья в аквапарке "Акваполис" всего за 420 рублей!»

Цена действует при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Она действительна для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет на любой сеанс с 1 по 4 октября включительно.

Подробности - здесь. Получить более подробную информацию можно по телефону 8(8112)701-101.