Общество

Образами Петра I обменялись администрация Псковской области и петербургский политех

Подписано соглашение между администрацией Псковской области и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Подписи под документом поставили глава региона Михаил Ведерников и ректор вуза Андрей Рудской, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие прошло сегодня, 1 октября, в учебно-историческом заповеднике «Усадьба А. Г. Гагарина «Холомки» в Порховском районе.

«Для нас большая честь с вами работать», - подчеркнул Андрей Рудской и выразил благодарность администрации области за готовность к сотрудничеству. Затем ректор петербургского университета подарил Михаилу Ведерникову миниатюру Петра Великого со словами: «Надо работать на будущее, на великое».

В свою очередь Михаил Ведерников вручил ректору картину с изображением Петра Великого.