Общество

Пик заболеваемости коронавирусом в Псковской области пришелся на июнь

Максимальный прирост инфицированных коронавирусом в Псковской области наблюдался в июне и достигал 80 человек в сутки. А в середине месяца был зафиксирован прирост в 112 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Наибольший спад отмечался в начале августа, тогда значения падали до 20-30 человек в день. На конец сентября эта цифра составила 34 человека. На сегодняшний день в Псковской области зафиксировано 30 заболевших.

В целом по России пик заболеваемости по всем регионам пришелся на конец апреля - середину мая. Максимальное число случаев заболевания, зафиксированное за весь период пандемии, - 11 656, пришлось на середину мая. Спад заболеваемости наблюдался в августе, когда ежедневно прибавлялось около 5 000 новых заболевших. На конец сентября эта цифра составила 8 481, на 1 октября - 8 945.