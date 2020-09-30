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Общество

Юрий Шматов может получить звание «Почетный гражданин Псковской области»

01.10.2020 15:40|ПсковКомментариев: 0

Экс-председатель Псковского областного Собрания депутатов Юрий Шматов может стать Почетным гражданином Псковской области. На пленарном заседании Общественной палаты региона 1 октября принято решение внести в региональный парламент представление о присвоении ему этого почетного звания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Кандидатуру Юрия Шматова членам палаты представил председатель областного Собрания Александр Котов. Он напомнил о его вкладе в развитие парламентаризма, формирование нормативно-правовой базы регионального парламента и о его большой работе по развитию региона и возрождению наследия Псковщины.

Александр Котов сообщил, что Юрий Шматов начал трудовую деятельность в июле 1954 года токарем в Стругокрасненской МТС. Затем проходил срочную службу в рядах Советской армии. Вернувшись из армии, стал работать в колхозе «Пламя» шофером, а в марте 1959 года был избран председателем Стругокрасненского районного совета спортивных обществ и организаций. Позже он работал в партийных органах и органах исполнительной власти Стругокрасненского района, а также в дорожно-строительных организациях.

«Отдельно хочется отметить работу Юрия Анисимовича в должности директора завода силикатного кирпича в Стругах Красных. Он возглавил "дышащее на ладан" производство. Для возрождения завода ему пришлось побывать и в ЦК КПСС, Совете Министров СССР и РСФСР, Министерстве угольной промышленности, ЦК профсоюзов и много где еще. Но Юрий Анисимович своего добился, завод стали считать передовым предприятием не только в районе, области, но и на российском уровне. Завод начал работать стабильно», - рассказал Александр Котов.

В 1989 году он избрался председателем Стругокрасненского исполкома и Совета народных депутатов. С 1991 по 1994 год работал заместителем главы администрации Псковской области. В 1994-2001 годах являлся членом Совета Федерации от Псковской области.
Будучи членом СФ, он не единожды летал в Чечню. «Юрий Анисимович рискуя жизнью, участвовал в переговорах по вызволению из плена не только псковских, но и солдат других регионов», - отметил Александр Котов.

В марте 1994 года Юрий Шматов был избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов первого созыва. На первой организационной сессии коллеги избрали его председателем Собрания. Он был депутатом Псковского областного Собрания депутатов первого-четвертого созывов, а с апреля 1994 года до ноября 2004 года возглавлял Собрание депутатов. 

Собрание депутатов первого созыва начало свою работу в период формирования в российском государстве новых взаимоотношений между ветвями государственной власти и становления местного самоуправления, поэтому основным направлением деятельности Собрания депутатов были разработка и принятие нормативных правовых актов, определяющих статус области, основы законотворческой деятельности, системы органов государственной власти, порядок их формирования, определения полномочий и взаимоотношений; гарантии избирательного права на участие в референдуме; экономическая основа развития области; правовые, экономические и финансовые основы местного самоуправления, отметил спикер регионального парламента.

По словам Александра Котова, в этот период были приняты Устав области, законы «О Псковском областном Собрании депутатов», «Об областном референдуме», «Об администрации Псковской области», «О выборах главы администрации Псковской области», «О выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов».

Депутаты областного Собрания совместно с администрацией области более года работали над проектом закона «О местном самоуправлении в Псковской области». После принятия этого закона был принят закон области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления».

Собрание депутатов второго созыва продолжило работу по формированию нормативных актов, определяющих правовые основы местного самоуправления. Была создана законодательная база государственной и муниципальной службы; принят блок законов в сфере финансов, по земельной реформе, о рыболовстве и охране водных биологических ресурсов; решались вопросы социального характера.

К началу работы депутатов третьего созыва закончилось время накопления первичного опыта законотворческой деятельности, были отработаны регламентные процедуры, приняты основные законодательные акты, регламентирующие деятельность органов государственной власти и местного самоуправления.

В четвертом созыве с учетом изменений федерального законодательства, практических наработок вносились изменения в законодательные акты о деятельности органов исполнительной и законодательной власти, Устав области, о статусе депутата областного Собрания, о государственной службе области. Принят закон области «Об избирательной комиссии Псковской области», сформирован ее состав и принят закон области «Избирательный кодекс Псковской области».

С декабря 2011 года по настоящее время Юрий Шматов - помощник депутата Собрания депутатов Александра Котова на общественных началах. 

«Нельзя не отметить и колоссальнейший историко-архивный труд. Юрий Анисимович возглавлял авторский коллектив Книги памяти, включающий десятки томов. Юрию Анисимовичу принадлежит большая роль в возрождении монастырей и храмов. Он неоднократно поднимал и решал вопросы возрождения святынь земли Псковской. Было много сделано для духовного возрождения родного края. При его непосредственном участии поднялись из руин Свято-Благовещенская Никандрова мужская пустынь, Иоанно-Богословский Крыпецкий мужской и Свято-Троицкий Творожковский женский монастыри, построен каменный Свято-Георгиевский храм», - подчеркнул председатель областного Собрания.

В 1997 году Юрий Шматов был награжден орденом Почета и почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ, в 2009 году - почетной грамотой Госдумы, в 2017 году - почетным знаком Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».

По итогам доклада Александра Котова Общественная палата региона приняла решение внести в Псковское областное Собрание депутатов представление о присвоении звания «Почетный гражданин Псковской области» Юрию Шматову.

Напомним, звание учреждено в псковском регионе 25 октября 2018 года.

Теги: #псковское областное собрание #Общественная палата Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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