Общество

«Я не скучаю, я работаю»: Заболевший коронавирусом Сергей Михеев рассказал о пребывании в COVID-центре

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев, у которого диагностирован коронавирус, чувствует себя удовлетворительно и работает прямо из Псковского COVID-центра. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

По его словам, сначала он пытался лечиться дома, а в воскресенье, 27 сентября, был госпитализирован. В Псковский COVID-центр в состоянии средней тяжести поступил 30 сентября. «Чувствую себя сейчас хорошо. По крайней мере, в течение двух суток температура в норме: 36,9 - 36,7. Есть кашель, пробы на COVID делали уже две. Первая отрицательная, по второй жду результатов», - рассказал глава района.

В целом он доволен уровнем лечения в учреждении. «Люди свое дело знают. И капельницы ставят, и ингаляции делают, и уколы для разжижения крови», - отметил Сергей Михеев, добавив, что также ему были сделаны КТ и ЭКГ.

На вопрос, по чему он больше всего скучает, находясь в COVID-центре, глава Бежаницкого района ответил: «Я не скучаю, я работаю. Все равно сижу и на звонки отвечаю. Хотя домой, конечно, надо, на район. В гостях хорошо, а дома дел много. Есть незавершенные объекты, бог знает, какая зима будет», - отметил Сергей Михеев. Отопительный сезон в муниципальном образовании начался еще 23 сентября и идет хорошо, сообщил он.