Общество

Порховской школе искусств выделят средства на обновление материально-технической базы

Порховской школе искусств будет оказано содействие в обновлении материально-технической базы. Соответствующее поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 1 октября, по итогам посещения школы искусств в рамках рабочего выезда в муниципальное образование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Глава региона прошел по учебным кабинетам, где в этот момент шли занятия, пообщался с педагогами. Руководитель учреждения Оксана Романюк рассказала о деятельности школы искусств, ее основных отделениях, в частности, обратила внимание, что в образовательный процесс активно включаются и ребята дошкольного возраста, начиная с трех лет. Директор добавила, что в настоящее время существует острая потребность в приобретении компьютерного оборудования и оргтехники.

По решению Михаила Ведерникова вопрос будет решен и необходимые средства учреждению направят из резервного фонда. Оксана Романюк также рассказала, что в прошлом году школа искусств по линии Минпромторга РФ получила новое фортепьяно, тем не менее многие музыкальные инструменты все еще требуют замены.

Глава региона акцентировал внимание, что необходимо более активно участвовать в конкурсах, грантах и федеральных проектах, которые позволят получить дополнительное финансирование на развитие учреждения. В свою очередь Вера Емельянова напомнила, что ранее президентом РФ дано поручение о поддержке школ искусств в части проведения ремонтов и закупки оборудования, поэтому можно рассчитывать на поддержку через Министерство культуры РФ. Особое внимание глава региона обратил на качество оформления и проработки заявки.

Отметим, в Псковской области проводится активная работа по модернизации школ искусств. Так, капитальный ремонт завершился в музыкальной школе № 1 Пскова. Помимо приведения в порядок помещений, в школе были оборудованы два концертных зала, а также закуплены новые музыкальные инструменты. Работы завершены и в Себеже, где школа искусств переехала в отремонтированные помещения исторического здания «Дом Кушлиса».