Общество

Определены победители конкурса «Лучшее поселение Псковской области» 2020 года

Подведены итоги конкурса «Лучшее поселение Псковской области». Между 17 победителями будет разделена грантовая поддержка в размере 10,5 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на конкурс было подано 37 заявок по трем категориям - городские поселения и сельские поселения с количеством жителей до и свыше 1700 человек. Чтобы выявить победителей, рабочие группы конкурсной комиссии провели оценку конкурсных материалов, а также достижений каждого поселения на местности. Члены конкурсной комиссии при этом оценивали результаты достигнутые поселениями в решении вопросов благоустройства, организации досуга и массового отдыха населения, развитии культуры, физкультуры и спорта.

Победителями среди городских поселений в рамках номинации «Красота, комфорт, порядок» стали Струги Красные и Палкино. Конкурсная комиссия также определила лучших среди сельских поселений от 1,7 тысяч жителей: Лычевская волость (Великолукский район), Полонская волость (Порховский район), до 1,7 тысяч жителей: Качановская волость (Палкинский район), Каськовская волость (Куньинский район). При определении победителей учитывалось в том числе обустройство мест массового отдыха населения, проведение субботников, экологических акций и иных мероприятий, направленных на благоустройство территорий.

Городские поселения Себеж и Гдов признаны победителями в номинации «Самое здоровое поселение». Грантовую поддержку в этом направлении также получат Переслегинская волость (Великолукский район) и Карамышевская волость (Псковский район) среди поселений от 1,7 тысяч жителей, а также Черневская волость (Гдовский район), заявка которой была предоставлена в номинации до 1,7 тысяч жителей. Жители указанных территорий, по мнению конкурсной комиссии, наиболее активно занимаются физкультурой и спортом, пропагандируют здоровый образ жизни. Кроме того, в поселениях ведется активная работа по созданию новых спортивных площадок, а также обновлению уже существующих.

Победителями среди городских поселений в номинации «Территория культуры» стали Новоржев и Усвяты. Среди сельских поселений от 1,7 тысяч человек в данной номинации победителями стали Михайловская волость (Локнянский район) и Вязьевская волость (Дедовичский район), а среди поселений до 1,7 тысяч человек - Искровская волость (Дновский район) и Линовская волость (Пыталовский район). При выборе победителя в этой номинации конкурсная комиссия делала особый акцент на уровень вовлеченности жителей поселения в мероприятия культурной сферы муниципалитета и региона в целом.

Отметим, конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проводится в регионе с 2016 года. Инициатива его проведения принадлежит депутатам Дубровенской волости Порховского района и была поддержана областными властями. Конкурс направлен на поддержку лучших муниципальных практик, а также повышение эффективности работы органов местного самоуправления.