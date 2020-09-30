Новый медцентр в Пскове готовится к приему пациентов

Завтра Псковский многофункциональный медицинский центр новой инфекционной больницы получит лицензию на осуществление медицинской деятельности. С этого момента он будет готов принимать первых пациентов, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Великолукский корпус, который начали строить несколько позже, получит лицензию на следующей неделе.
Фото: официальный телеграм-канал Псковской области
«Параллельно наблюдаем за строительством детского инфекционного отделения: работа уже в самом разгаре, первые результаты можете увидеть на фото», - говорится в сообщении.