Общество

Новый медцентр в Пскове готовится к приему пациентов

Завтра Псковский многофункциональный медицинский центр новой инфекционной больницы получит лицензию на осуществление медицинской деятельности. С этого момента он будет готов принимать первых пациентов, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

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Великолукский корпус, который начали строить несколько позже, получит лицензию на следующей неделе.

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

«Параллельно наблюдаем за строительством детского инфекционного отделения: работа уже в самом разгаре, первые результаты можете увидеть на фото», - говорится в сообщении.