Общество

В Великих Луках оборудовали детскую площадку, как в Москве

Строительство многофункциональной уличной площадки завершилось на Гагарина, 138 в городе Великие Луки. Работы проводились по инициативе главы города Николая Козловского и в рамках партийного проекта «Городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В общественной приемке социально важного объекта приняли участие активисты Великолукского городского отделения партии – депутат фракции «Единая Россия» Сергей Федосеев, а также сторонник партии, член Общественной палаты Великих Лук Андрей Ульянов. Существенных претензий к работе подрядчика у них не возникло.

«Этот комплекс не уступает московским площадкам, соответствует всем общероссийским стандартам. Здесь дети и взрослые смогут хорошо отдохнуть. Площадка рассчитана на разные возрастные группы. Здесь даже взрослые могут заниматься на спортивных снарядах и с пользой провести время», – поделился впечатлениями Сергей Федосеев, осматривая территорию комплекса.

Современную детскую площадку с безопасным мягким покрытием в этом дворе ждали давно. Этой придомовой территорией пользуются жители сразу нескольких многоэтажек.

«Весной запланировано провести субботники. Хотим высадить деревья или кусты, чтобы они давали тень. Также мы обратились в городскую администрацию по поводу дополнительного освещения площадки. Вопрос решен положительно, поэтому вскоре здесь будет светлее вечерами. При свете площадка будет более безопасна», – отметил Андрей Ульянов.

Новый спортивно-игровой комплекс состоит из нескольких больших модулей, на площадке одновременно могут находиться до 20 детей, причем без ущерба безопасности.

Как пояснил руководитель подрядной организации МУП «Дорожно-строительное управление города Великие Луки» Руслан Скопцов, у комплекса есть все сертификаты и паспорта безопасности.

Также вскоре начнется монтаж игровых комплексов на улице Ботвина, 5, корпус 1. Продолжаются работы и на площадках в других микрорайонах города: на улицах Щорса и Дружбы. Там уже установлены качели, тренажеры, скамейки и ограждения. Общественный контроль за качеством выполнения работ ведут активисты партпроекта «Единой России» «Городская среда».