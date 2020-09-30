Общество

Акция «Вторая жизнь вещам» стартовала в Псковской области

В Псковской области стартовала акция «Вторая жизнь вещам». Ее цель – собрать как можно больше добротных вещей для детей из нуждающихся семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного отделения Российского детского фонда.

«Детский фонд ежедневно оказывает помощь нуждающимся семьям из разных районов области. Помогать таким семьям получается благодаря неравнодушным людям, которые приносят в Фонд одежду, обувь, игрушки, детские книжки, канцелярские товары, продукты длительного хранения, средства гигиены. В последнее время вещевой склад Детского фонда стремительно пустеет. Вещи, которые приносят жители города ежедневно, сразу передаются в нуждающиеся семьи с детьми. Задача фонда - одеть ребенка на год вперёд, подобрав зимнюю, летнюю одежду и обувь. Сейчас это удается с большим трудом», - рассказали в организации.

Акция «Вторая жизнь вещам» обращает внимание жителей города на трудности, с которыми сталкиваются малообеспеченные семьи с детьми. Она продлится до 30 октября. Присоединиться может каждый. Принять участие в акции можно следующими способами:

1) разобрать домашние шкафы и отобрать невостребованные вещи;

2) организовать сбор одежды, обуви, игрушек, на работе. Собранные вещи доставить в офис фонда.

3) поддержать акцию информационно, разместить листовки, рассказать знакомым о сборе детских и подростковых вещей в фонде.

Вещи можно приносить в офис Детского фонда по адресу: ул. Яна Фабрициуса, д. 2а, кабинет №15 по будням с 8:00 до 18:00, без обеда. Кроме того, вещи для подопечных фонда можно передать через пункты приема химчистки «Весна» (ИП Голубева Е.Н.), которые располагаются по адресам: ТЦ «Максимус» (Октябрьский проспект, 54), ТЦ «Сфера» (улица Рокоссовского, 16), гипермаркет «Лента» (Рижский проспект, 96Б) и ГМ «Лента» (улица Труда, 54).

Более подробную информацию можно узнать в социальных сетях Детского фонда или уточнить по телефонам: 73-58-80; 8-911-365-70-05.

Акция проходит в рамках проекта «Щедрый склад» с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.

Контактный телефон (8112) 73-58-80, Кристина Елецкая – координатор проекта «Щедрый склад».

Web-site: http://child - pskov.ru E-mail: child88@mail.ru

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