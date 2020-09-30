Общество

В День пожилого человека псковские росгвардейцы навестили вдову ветерана

В Международный день пожилого человека псковские росгвардейцы навестили Полину Каленину, вдову ветерана войск правопорядка Петра Заруцкого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Стражи порядка пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра и благополучия. «Офицеры добрыми словами вспомнили Петра Яковлевича, который честно служил, охранял покой граждан и всегда был примером для молодых военнослужащих», - отметили в ведомстве.

В 2019 году Петр Заруцкий на 95-м году жизни скончался после тяжелой и продолжительной болезни.