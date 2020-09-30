Общество

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу УО «Пароменское» на решение о дезинфекции подъездов

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил без удовлетворения жалобу ООО УО «Пароменское» на решение Псковского областного суда от 15 июля. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте комитета по региональному контролю и надзору Псковской области.

Этим решением Псковский областной суд признал законным требование указа губернатора 30-УГ о проведении управляющими организациями регулярных уборок мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств.

В комитете также напомнили, что в связи с многочисленными жалобами жильцов на невыполнение ООО УО «Пароменское» данного требования управляющая организация была привлечена к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.