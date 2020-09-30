Общество

Российские военные завершили испытания системы дистанционного минирования

Российские военные завершили испытания новой инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие», уже получившей в армии название «реактивное минное поле». Она начнет поступать на вооружение бригад и полков инженерных войск с начала 2021 года, пишут «Известия».

Новинка способна за краткие сроки создавать минные заграждения нужной конфигурации на удалении до 15 км — она выстреливает реактивные снаряды, которые разбрасывают мины в заданном месте. Корректируемые ракеты позволяют системе за считаные минуты выставить непроницаемое для противника минное поле. Тесты инженерной системы успешно завершились в рамках учений «Кавказ-2020», рассказали источники в оборонном ведомстве.

«Земледелие» задействовали в розыгрыше финального эпизода на полигоне Капустин Яр 25 сентября в присутствии президента России Владимира Путина и высших военачальников. Установленное боевыми машинами минное поле задержало выдвижение резервов условного противника и ограничило их маневренность.

В 1970-е годы после испытаний военные отказались принимать на вооружение похожую систему на базе реактивных установок залпового огня «Град» и «Ураган». Проблемой оказалась низкая точность систем того времени на больших расстояниях. «В отличие от традиционных новая система позволяет укладывать минные поля с большей скоростью и конфигурацией по выбранной программе», - рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, резко повышается безопасность для самого миноукладчика, если он вынужден работать на путях выдвижения вражеских войск.

«Земледелие» отдаленно напоминает обычный «Град» или «Торнадо-Г» и имеет такой же калибр в 122 мм. На каждом восьмиколесном бронированном шасси «КамАЗа» смонтированы два пакета по 25 ракет, снаряженных минами. Дальность их полета составляет от 5 до 15 км.