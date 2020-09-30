Общество

Каждый седьмой рекрутер отказывает соискателям в трудоустройстве из-за неуместных вопросов

Неуместные или невежливые вопросы кандидатов в ходе интервью — нередкая причина отказа в трудоустройстве. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны и выяснил, какие вопросы могут лишить соискателей шансов подписать трудовой договор.

Большинство кандидатов на собеседованиях придерживаются правил делового этикета — 85% рекрутеров не припомнили случаев, когда им приходилось отказывать соискателю из-за его некорректного вопроса. У 15% менеджеров по персоналу, напротив, бывали ситуации, когда с кандидатом приходилось прощаться после неадекватного или грубого любопытства с его стороны.

Лидер среди некорректных вопросов — вопрос о зарплате, причем работодатели считают, что величиной жалования интересоваться можно (лучше делать это после уточнения функционала), но вопросы: «Почему вы за эту работу платите столько?», «Когда заработок вырастет?» или «Когда вы будете пересматривать бонусы?» - неуместно звучат от кандидата, который еще не внес вклада в работу компании. На втором месте антирейтинга - личные вопросы рекрутеру. Бывает, что соискатели в ходе интервью забывают о цели своего визита в компанию и начинают флиртовать с менеджером по персоналу - приглашают на свидания, интересуются семейным положением или просят номер телефона. В таких случаях речь о трудоустройстве, как правило, уже не идет.

На третьем месте - некорректные вопросы об этапах трудоустройства. «Зачем заполнять анкету, если есть резюме?», «Почему я должен проходить медосмотр?», «Зачем вы задаете мне такие вопросы на собеседовании?» - некоторые кандидаты не готовы принять правила компании, вследствие чего и не получают предложения о трудоустройстве. Вопросы, составляющие коммерческую тайну, тоже могут послужить причиной отказа на собеседовании. Некорректным рекрутеры справедливо считают и вопрос о том, чем занимается компания: кандидат, заинтересованный в работе, самостоятельно выясняет это еще до отклика на вакансию.

«Почему о вашей компании много плохих отзывов в интернете?», «Сколько раз в год можно уходить на больничный?», «А что делать-то надо?», «Много ли работы?», «Вы не уверены в моей компетентности?» — вопросы такого рода заставляют рекрутера сомневаться в мотивации соискателя, его адекватности и реальной заинтересованности в работе в компании. Закономерный результат — отказ в трудоустройстве, заключил SuperJob.