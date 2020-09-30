Общество

Около 40% российских компаний планируют провести новогодний корпоратив онлайн

Около 40% российских компаний, планирующие в этом году новогодний корпоратив, проведут его онлайн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«Среди респондентов, которые планируют отпраздновать с коллегами конец года, 60% проведут корпоратив в привычном офлайн-формате. При этом провести праздник дистанционно намерены 40% руководителей российских компаний», - отмечается в результатах опроса.

При этом только 34% респондентов ответили, что планируют провести корпоратив в конце 2020 года. 62% работодателей предпочитают провести новогодние мероприятия на внешних площадках, 38% - в своем офисе. Большинство же (66%) российских работодателей намерены в этом году отказаться от новогоднего корпоратива.

Опрос проводился сервисом «Работа.ру» в сентябре среди более 1 тыс. компаний, 340 из которых не откажутся от корпоратива. Респондентами выступили представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты.