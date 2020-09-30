Общество

Защитные маски в регионах Северо-Запада одни из самых дорогих в России

По итогам сентября дороже всего защитные маски обходятся жителям Уральского федерального округа (средняя цена 26,38 рублей), Северо-Западного федерального округа (26,12 рублей) и Центрального федерального округа (25,5 рублей). Самая низкая цена на маски в Дальневосточном федеральном округе (15,86 рублей), свидетельствуют данные платформы анализа покупок и сравнения цен «ЧекСкан».

«Средняя цена защитной маски в РФ после пикового показателя в апреле 2020 года (210 рублей), продиктованного дефицитом при повышенном спросе, неуклонно снижалась до сентябрьского минимума в 23,3 рублей», - отмечает сервис.

С августа по сентябрь маски присутствуют в около 30 тысячах чеков (всего за девять месяцев в системе было отсканировано 20 млн чеков), полученных покупателями в разных торговых сетях всех регионов РФ, пишет ТАСС.

В январе 2020 года, по данным платформы, на 20 млн чеков было куплено порядка 1,2 тыс. штучных и 665 упаковок масок по пять штук. В апреле было куплено порядка 4,5 тыс. штучных масок и 125 упаковок по пять штук. В мае - 12,4 тыс. штучных масок и 602,6 упаковок по пять штук, в июне - 10 тыс., в июле - 14,7 тыс., а в августе - 26,5 тыс. штучных масок и 408 упаковок по пять штук. В сентябре количество купленных штучных масок (по добавленным в систему чекам) достигло 38 тыс., что более чем в 8,5 раза превышает показатель апреля.