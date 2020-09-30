Общество

Продажи витаминов в России выросли на 30-40% в сентябре

Продажи витаминов в России во время режима самоизоляции росли в 2-3 раза, а в сентябре спрос россиян на них вырос на 30-40% к августу. Об этом сообщили представители крупнейшего российского производителя биологически активных добавок «Эвалар» и международного маркетплейса товаров для здоровья и красоты iHerb.

Так, iHerb отметил двукратный рост спроса на витамины с января по апрель в годовом сопоставлении, а на рынке США спрос вырос втрое. «Мы видим явный рост продаж витаминов и добавок с витаминами D и С и в России, и на мировом рынке по сравнению с прошлым годом. В России продажи снижались в июне - июле, что характерно для летнего периода. Но в целом с апреля по сентябрь спрос практически удвоился (рост на 91%), причем 40% роста пришлось на август - сентябрь», - отметил генеральный директор iHerb в России Илья Микин.

Повышение спроса эксперты компании объясняют сезонным ростом популярности витаминов и желанием потребителей обезопасить себя от пандемии, пишет ТАСС. Нехватка витаминов D и C повышает риск заболеть, и покупатели стремятся поддержать иммунитет, считают в компании.

В компании «Эвалар» сообщили, что со второй недели сентября также начал расти спрос на витамины. Продажи витамина С в сентябре выросли на 30% к августу.