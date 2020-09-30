Общество

Псковские военные вернулись с учений «Славянское братство»

Два последних воинских эшелона с подразделениями российских десантников Псковского и Тульского соединений ВДВ, принимавших участие в плановых белорусско-российских учениях «Славянское братство-2020», прибыли в места постоянной дислокации. Об этом сообщает Минобороны России.

«На станциях выгрузки десантников встречали представители командования, администраций, ветераны Воздушно-десантных войск, родные и близкие военнослужащих», - сказано в сообщении, пишет «Интерфакс».

Церемонии встречи участников маневров прошли на железнодорожных станциях «Полковая» в Пскове и «Рязань».

«Командиры соединений приняли доклады о прибытии подразделений после успешного выполнения учебно-боевых задач, после чего личный состав приступил к разгрузке техники с воинских эшелонов и совершению маршей в пункты постоянной дислокации», - говорится в сообщении.

Всего в ходе активной фазы «Славянского братства-2020», проходивших в период с 14 по 25 сентября, принимали участие более 900 военнослужащих и 100 единиц техники Псковского, Ивановского и Тульского гвардейских соединений Воздушно-десантных войск.