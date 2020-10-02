Общество

В Госдуме предложили дать отпуск родителям школьников на время каникул

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей учеников младших классов на период внеочередных каникул, введенных в связи с коронавирусом. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующие обращения к министру труда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период», - объяснила парламентарий.

Кроме того, по словам Строковой, подобная мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить своих детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние школьные каникулы до двух недель. Это решение он объяснил необходимостью снизить динамику заболеваемости COVID-19.