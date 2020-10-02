Общество

Случай заражения COVID-19 выявили на сборном пункте военкомата в Пскове

Случай заражения коронавирусом выявили на сборном пункте военного комиссариата Псковской области. Об этом сообщил военный комиссар региона Сергей Судаков в ходе пресс-подхода 2 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заразился сотрудник военно-врачебной комиссии, уточнил Сергей Судаков. Инфицированный находится две недели на самоизоляции. «Легкая бессимптомная форма», - отметил он. Среди контактных случаев заражения COVID-19 не выявили.

«Сборный пункт военного комиссариата - самое безопасное место среди других безопасных мест в городе», - заверил Сергей Судаков.

Кроме того, в апреле в Дновском военном комиссариате заразилась коронавирусом женщина, добавил Сергей Судаков.