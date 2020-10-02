Общество

Областная ярмарка «Осень-2020» пройдет в субботу в Пскове

В субботу, 3 октября, в Пскове пройдет областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2020». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, местом ее проведения традиционно станут Октябрьская площадь, Октябрьский проспект до пересечения с улицей Некрасова и улица Советская от площади Ленина до пересечения с улицей Детской.

Режим работы ярмарки - с 6.00 до 17.00. В связи с этим в указанное время будет закрыто движение автотранспорта по Октябрьской площади; Октябрьскому проспекту, от Октябрьской площади до улицы Некрасова; улице Советской, от площади Ленина до улицы Детской, а также изменится схема движения общественного транспорта.

Так, автобусы маршрутов №№ 3, 4, 14, 17 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Горького через остановку «Дамба», улице 128-й Стрелковой Дивизии, улице Вокзальной до остановки «Вокзал» в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута №1 - по улицам Леона Поземского, Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута №11 - с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту.

Автобусы маршрута №8 из Корытова - по улицам Яна Райниса, 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальной до остановки «Вокзал» и обратно.

Добавим также, что в связи с проведением ярмарки стоянка транспортных средств по Октябрьскому проспекту (от улицы Некрасова до Октябрьской площади) Октябрьской площади, улице Советской (от улицы Детской до площади Ленина), улице Профсоюзной будет запрещена с 20.00 2 октября до 6.00 3 октября.