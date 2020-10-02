Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Чистая вода - помощь иммунитету
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Шпаргалка для дам: все о раке груди
стабильный источник дохода
Как выбрать домашнего питомца
Гонки по вертикали
Господдержка в Псковской области
От ручного управления к системе
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Драйвер для агрария
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
Корытовский парк письмо губернатору
Груда железа, отработавшая свой ресурс
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 02.10.2020 11:100 Новый многофункциональный медцентр торжественно открыт в Пскове 02.10.2020 11:100 Новый многофункциональный медцентр торжественно открыт в Пскове 02.10.2020 11:030 Пожилым псковичам рассказали, как сохранить здоровье и красоту 02.10.2020 10:460 До 600 жителей Псковской области призовут в армию осенью 02.10.2020 10:440 Областная ярмарка «Осень-2020» пройдет в субботу в Пскове 02.10.2020 10:261 Случай заражения COVID-19 выявили на сборном пункте военкомата в Пскове
 
 
 
Самое популярное 30.09.2020 10:1624 Рынок на Четырех углах в Пскове пойдет под снос 30.09.2020 14:4824 Ограничения из-за угрозы коронавируса в Псковской области продлили до 1 ноября 01.10.2020 15:275 Назван следующий перекресток в Пскове, где введут круговое движение 29.09.2020 11:172 34 человека за сутки заразились коронавирусом в Псковской области 29.09.2020 13:530 Теплый октябрь обещают псковичам синоптики
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Областная ярмарка «Осень-2020» пройдет в субботу в Пскове

02.10.2020 10:44|ПсковКомментариев: 0

В субботу, 3 октября, в Пскове пройдет областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2020». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, местом ее проведения традиционно станут Октябрьская площадь, Октябрьский проспект до пересечения с улицей Некрасова и улица Советская от площади Ленина до пересечения с улицей Детской.

Режим работы ярмарки - с 6.00 до 17.00. В связи с этим в указанное время будет закрыто движение автотранспорта по Октябрьской площади; Октябрьскому проспекту, от Октябрьской площади до улицы Некрасова; улице Советской, от площади Ленина до улицы Детской, а также изменится схема движения общественного транспорта.

Так, автобусы маршрутов №№ 3, 4, 14, 17 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Горького через остановку «Дамба», улице 128-й Стрелковой Дивизии, улице Вокзальной до остановки «Вокзал» в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута №1 - по улицам Леона Поземского, Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута №11 - с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту.

Автобусы маршрута №8 из Корытова - по улицам Яна Райниса, 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальной до остановки «Вокзал» и обратно.

Добавим также, что в связи с проведением ярмарки стоянка транспортных средств по Октябрьскому проспекту (от улицы Некрасова до Октябрьской площади) Октябрьской площади, улице Советской (от улицы Детской до площади Ленина), улице Профсоюзной будет запрещена с 20.00 2 октября до 6.00 3 октября.

Теги: #ОМСУ #ярмарка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что нужно сделать со зданием экс-кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова?
В опросе приняло участие 442 человека
02.10.2020, 11:100 Новый многофункциональный медцентр торжественно открыт в Пскове 02.10.2020, 11:030 Пожилым псковичам рассказали, как сохранить здоровье и красоту 02.10.2020, 10:590 Алексей Лапушкин назвал главных союзников и антагонистов «Партии дела» 02.10.2020, 10:490 «Подстрочник»: Об итогах XXVII Пушкинского театрального фестиваля
02.10.2020, 10:480 Даже не сочувствующий - Григорий Турчин о взаимоотношениях с ОНФ 02.10.2020, 10:460 До 600 жителей Псковской области призовут в армию осенью 02.10.2020, 10:440 Областная ярмарка «Осень-2020» пройдет в субботу в Пскове 02.10.2020, 10:410 В «Партии дела» рассмотрят необходимость участвовать в выборах в Псковское областное Собрание
02.10.2020, 10:320 Говядину и мясные консервы не пропустили пограничники в Псковскую область 02.10.2020, 10:310 «Гайд-парк»: Кому нужны новые партии? 02.10.2020, 10:261 Случай заражения COVID-19 выявили на сборном пункте военкомата в Пскове 02.10.2020, 10:240 В Госдуме предложили дать отпуск родителям школьников на время каникул
02.10.2020, 10:200 Алексей Лапушкин: Основная задача для партии - развитие несырьевого производства в стране 02.10.2020, 10:003 Крекшинский идол и следы язычества на Выборской земле 02.10.2020, 10:000 Около 6 км дороги Родина – Наволок обновят благодаря нацпроекту 02.10.2020, 09:560 Книга о жизни архимандрита Нафанаила (Поспелова) вышла в издательстве «Вольный странник»
02.10.2020, 09:481 Смертельное ДТП в Невельском районе спровоцировал дикий лебедь 02.10.2020, 09:450 «Россети» полностью подготовлены к осенне-зимнему периоду - гендиректор организации 02.10.2020, 09:380 Два дня на дорогах Палкинского и Печорского районов будет ограничено движение 02.10.2020, 09:290 Псковские военные вернулись с учений «Славянское братство»
02.10.2020, 09:150 Повредивший газовую трубу в Середке тракторист заплатит штраф 02.10.2020, 09:100 Продажи витаминов в России выросли на 30-40% в сентябре 02.10.2020, 09:010 Пассажиропоток на Пулковской таможне уменьшился на 80% за время пандемии 02.10.2020, 08:550 Псковские полицейские задержали подозреваемого в краже крышек люков
02.10.2020, 08:504 Защитные маски в регионах Северо-Запада одни из самых дорогих в России 02.10.2020, 08:480 МЧС просит псковичей сохранять спокойствие при запуске сирен 02.10.2020, 08:372 Половина учителей России подрабатывает репетиторством 02.10.2020, 08:260 Псковский Роструд разъяснил порядок увольнения работников пенсионного возраста
02.10.2020, 08:110 Концерт органной музыки «Окно в Европу» пройдет в Печорах 3 октября 02.10.2020, 08:000 Российские военные завершили испытания системы дистанционного минирования 02.10.2020, 07:545 Названы лучшие страны для жизни на пенсии 02.10.2020, 07:420 Около 40% российских компаний планируют провести новогодний корпоратив онлайн
02.10.2020, 07:270 Каждый седьмой рекрутер отказывает соискателям в трудоустройстве из-за неуместных вопросов 02.10.2020, 07:120 Траты на информбезопасность в России могут увеличить в восемь раз 02.10.2020, 07:031 Эксперты предсказали подорожание рубля 02.10.2020, 00:361 Новые случаи коронавируса выявлены в Пскове, Великих Луках и восьми районах
01.10.2020, 22:520 В Невельском районе автомобилист погиб после столкновения с лебедем 01.10.2020, 22:110 До 22 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 октября 01.10.2020, 21:521 Фотофакт: Лютая парковка 01.10.2020, 21:470 В День пожилого человека псковские росгвардейцы навестили вдову ветерана
01.10.2020, 21:250 К проекту «СберРядом» присоединилось более 4 тысяч бизнесменов Северо-Запада 01.10.2020, 21:060 В администрации Пскова рассказали об объемах гарантийного ремонта дорог 01.10.2020, 20:420 Акция «Вторая жизнь вещам» стартовала в Псковской области 01.10.2020, 20:231 Апелляционный суд не удовлетворил жалобу УО «Пароменское» на решение о дезинфекции подъездов
01.10.2020, 20:120 На Псковской ГРЭС прошла тренировка по ликвидации ЧС 01.10.2020, 19:510 Интерактив: Когда отремонтируют двор на Коммунальной, 64-66? 01.10.2020, 19:401 В Великих Луках оборудовали детскую площадку, как в Москве 01.10.2020, 19:244 Три площади и два проспекта отремонтируют в Пскове в 2021 году
01.10.2020, 19:057 Памятник герою войны Арнольду Мери в Псковской области повредили учащиеся 01.10.2020, 18:596 Осенние обострения 01.10.2020, 18:460 Экскурсию и концерт организовали для пожилых псковичей 1 октября 01.10.2020, 18:340 В Пскове стартовал прием заявок на конкурс «Чернильница»
01.10.2020, 18:294 Реплика Донецкого: Что построить на Четырех углах? 01.10.2020, 18:130 Новый медцентр в Пскове готовится к приему пациентов 01.10.2020, 18:120 Великолукской школе присвоят имя пограничника по инициативе родителей учащихся 01.10.2020, 18:033 Александр Козловский помог великолучанке с ремонтом крыши дома
01.10.2020, 17:570 Определены победители конкурса «Лучшее поселение Псковской области» 2020 года 01.10.2020, 17:452 В центре Пскова 3 октября будет перекрыто движение транспорта 01.10.2020, 17:367 Владимир Папорт назвал улицы, где полностью запретят парковку на проезжей части 01.10.2020, 17:240 Финальное шоу конкурса «Миссис Псков - 2020» состоится 15 ноября
01.10.2020, 17:190 Порховской школе искусств выделят средства на обновление материально-технической базы 01.10.2020, 17:190 Норвежскую икру не пропустили через Псковскую область в Казахастан 01.10.2020, 17:140 «Я не скучаю, я работаю»: Заболевший коронавирусом Сергей Михеев рассказал о пребывании в COVID-центре 01.10.2020, 17:118 Ведерников-style. Часть 2
01.10.2020, 16:540 Жителей Тямши призывают жаловаться на новое расписание автобусов 01.10.2020, 16:515 Псковичам предлагают рассказать в соцсетях, что такое достойная старость 01.10.2020, 16:4314 Сегодня все все жители Пскова должны получить тепло 01.10.2020, 16:410 Псковский облсовпроф поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека
01.10.2020, 16:382 Андрей Турчак: «Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы 01.10.2020, 16:220 «Пред Родиной вечно в долгу…» 01.10.2020, 16:213 В Пскове изменят режим работы светофора на перекрестке улиц Труда - Школьная 01.10.2020, 16:180 ВТБ отменил первый взнос по ипотеке для клиентов с маткапиталом
01.10.2020, 16:053 За одну ночь с псковской улицы исчезли 14 крышек люков 01.10.2020, 15:551 Главу Бежаницкого райна госпитализировали с коронавирусом 01.10.2020, 15:510 Пик заболеваемости коронавирусом в Псковской области пришелся на июнь 01.10.2020, 15:490 Доизбран состав Общественной палаты Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.