Общество

До 600 жителей Псковской области призовут в армию осенью

До 600 жителей Псковской области должны отправиться в армию в рамках осенней призывной кампании. Об этом сообщил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков в ходе пресс-подхода 2 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Судаков акцентировал внимание на том, что призывная кампания проходит в условиях пандемии. «Сейчас, по информации, анализу, пошла вторая волна», - отметил он. Поэтому принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить заболевших призывников в армию, подчеркнул военный комиссар.

По его словам, получены средства для экспресс-тестирования и дезинфекции. Призывники проходят двойной контроль, заверил Сергей Судаков.

Весенняя призывная кампания в регионе была выполнена на 103%, осенняя проходит с 1 октября по 31 декабря.