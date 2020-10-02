Общество

В РЖД анонсировали запуск нового плацкарта с удлиненной полкой

ОАО «РЖД» во втором полугодии 2021 года планируют начать использовать новый плацкартный вагон с удлиненной полкой. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов. Концепция вагона была представлена 2 октября. Полки у него на 10 см длинней обычных.

Концепция предполагает создание персонального пространства для каждого пассажира. Сначала вагоны выпустят на линию в I квартале для сертификационных испытаний. Во II полугодии в РЖД планируют собрать с ними два состава для перевозки пассажиров.

Пегов пока не смог уточнить, на каком направлении будут курсировать эти составы. Он допустил, что это может быть южное направление.

Появление новых вагонов не скажется на стоимости проезда в плацкарте, заверил топ-менеджер.

«Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон... В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством, на цену в плацкартных вагонах это никак не повлияет», - отметил он.