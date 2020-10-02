Общество

Полиция и Роспотребнадзор будут следить за соблюдением масочного режима на ярмарке в Пскове

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора будут следить за соблюдением масочного режима на областной сельскохозяйственной ярмарке, которая пройдет в Пскове 3 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

«Власти города решили пойти навстречу просьбам псковичей и разрешить проведение ярмарки, однако она пройдет без официального открытия. Обращаем внимание всех жителей и гостей города, что эпидемиологическая ситуация остается напряженной – в той же Москве и Волгограде возвращаются ограничительные меры. Поэтому сотрудники полиции и Роспотребнадзора во время ярмарки будут следить за соблюдением масочного режима и ограничительных мер», - говорится в сообщении.

Власти региона призывают фермеров и покупателей проявлять осторожность и бдительность. «Берегите себя, дабы не пополнить коронавирусную статистику!» - призвали в администрации области.