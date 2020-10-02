Общество

Голикова объяснила рост числа заболевших коронавирусом

Рост количества заболевших коронавирусом связан с большим числом вернувшихся на работу и осенним сезоном, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Рост серьезный, мы его ожидали, я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас. Ожидали потому, что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов и, с другой стороны, как мы и всегда говорили - это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний. И мы естественного роста этого заболевания ожидали», - цитирует Голикову РИА Новости.