Общество

Александр Седунов объяснил разницу в выплатах за классное руководство

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ответ на обращение псковички, поступившее в редакцию Псковской Ленты Новостей, объяснил, почему педагоги получают меньше 5000 рублей за классное руководство.

«Обещанные 5000 рублей совсем не таковы, - отметила женщина. - Слышала, что у всех оплата разная. Кому - 4500, кому - 4300. Интересно, почему выплата не фиксированная».

«Данная выплата облагается подоходным налогом, - пояснил Александр Седунов. - Все было разъяснено. Во все районы информация была направлена. И директорам тоже было сказано, что эти выплаты облагаются подоходным налогом».