Общество

Осенний месячник по благоустройству начался в Пскове

В целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния городских территорий и создания комфортных условий для проживания населения с 1 по 31 октября на территории Пскова пройдет месячник по благоустройству и санитарной обработке. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Руководителям организаций администрация города рекомендует провести санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденными решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 №1692.

МКУ «Служба благоустройства города» и «Специализированная служба» обеспечит участников месячника необходимым инвентарем для проведения санитарной уборки города. Сбор мусора будет производиться в контейнеры, предоставленные региональным оператором ТКО.