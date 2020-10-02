«Народный контроль» провел рейд по аптекам Пскова

Рейд по аптекам Пскова провели активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

В рейде приняли участие председатель общественного совета партийного проекта «Народный контроль» в Псковской области Дмитрий Яковлев, секретари первичных отделений партии, сторонники «Единой России».

В рамках сегодняшнего рейда рабочая группа, созданная в Пскове в соответствии с рекомендациями секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, проверила аптеки, уделив особое внимание вопросу наличия масок и антисептических средств, противовирусных препаратов, а также соблюдению мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Дезинфицирующие препараты имеются в аптеках города - хлоргексидин, салициловый, борный, муравьиный спирт, мирамистин. Жаропонижающие на полках аптек присутствуют в порошках и смесях, парацетамол - в наличии, в то время как во время весенних рейдов народные контролеры фиксировали его отсутствие в продаже. Парацетамол можно купить всего за 7 рублей.

Противовирусные препараты имеются в ассортименте: кагоцел, ингавирин, оксалин, ацикловир и другие. Наблюдается увеличение их спроса в аптеках, заметили общественники.

Маски в аптеках продаются от 9 рублей за штуку.

«Результат мониторинга в городских аптеках показал, что в целом нормы соблюдаются, аптеки проводят дезинфекцию инвентаря, дверных ручек с применением хлорирующих средств через каждые 2 часа. Персонал работает в перчатках и масках. Специальная разметка, обеспечивающая соблюдение гражданами социальной дистанции, произведена с расстоянием 1,5 метра», - рассказал Дмитрий Яковлев.

Всем посетителям аптек, находящимся без масок, народные контролеры их предоставляли и рекомендовали беречь себя и окружающих.

Отметим, что мониторинговую группу в Пскове возглавляет секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава города Елена Полонская.