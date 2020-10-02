Общество

МТС Медиа поддержит релиз фильма-конкурсанта Московского кинофестиваля «Блокадный дневник»

Полнометражный фильм «Блокадный дневник», снятый при поддержке МТС Медиа, станет участником конкурсной программы 42-го Московского международного кинофестиваля.

Картина создана Киностудией «Сентябрь» при поддержке министерства культуры РФ, Фонда кино и выходит при поддержке МТС Медиа. Конкурсный показ фильма состоится 3 октября на ММКФ, в онлайн-кинотеатре МТС ТВ картина будет доступна в следующем году.

Военно-историческая драма Андрея Зайцева по произведениям Ольги Берггольц, Даниила Гранина и дневникам блокадников рассказывает про февраль 1942 года — в эту зиму в Ленинграде от голода умерло больше всего людей. Сюжет фильма строится на истории Ольги, которая идет через весь город, чтобы увидеть отца в последний раз и проститься с ним. Она похоронила мужа и уверена, что сама скоро умрет от голода. Зритель вместе с героиней пройдет через весь город, встретит самых разных людей и увидит, в каком состоянии находился блокадный Ленинград и его жители.

Картина основана на воспоминаниях поэта Ольги Берггольц, которую называли «ленинградской Мадонной», и ее повести «Дневные звезды», а также на многочисленных воспоминаниях блокадников, в том числе, писателя Даниила Гранина. Все ситуации и персонажи реальны, они имели место и не являются художественным вымыслом. Главные роли в проекте исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден. Также в проекте приняли участие Александра Гранина, Василина Маковцева, Полина Филоненко, Мария Дубина, Андрей Шибаршин, Дарья Румянцева, Наталия Санько и Алексей Филимонов.

«Мы очень рады, что фильм, наконец, выходит и его увидят зрители. Делался очень сложно и долго, более 4-х лет. Это фильм про блокаду, точнее, про самую тяжелую, первую блокадную зиму, рассказанный на основе воспоминаний блокадников. Для нас большая честь быть в основном конкурсе Московского кинофестиваля. И мы рады, что скоро, 27 января, в день полного снятия блокады, мы вместе с МТС Медиа выпустим фильм и его, наконец, смогут увидеть зрители по всей стране» — прокомментировал режиссер фильма Андрей Зайцев.

Вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС Игорь Мишин: «Блокадный дневник» — это честная картина об одном из самых трагических испытаний в истории нашей страны. Режиссер говорит об этом с большой болью, с искренним желанием рассказать правду и сохранить память в нашем быстро меняющегося мире о тех, кому было суждено пройти эти нечеловеческие испытания. Очень важно познакомить как можно больше зрителей с этим фильмом, поэтому мы решили поддержать релиз картины».

42-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября, в программу вошли 13 кинокартин из 9 стран мира.