Общество

Спасатели отработали чрезвычайную ситуацию с утечкой хлора в Пскове. ФОТО

Псковская область принимает участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. В ходе тренировки отрабатываются вопросы оповещения и информирования населения о порядке действий при различных угрозах, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Тренировка проводится в два этапа. В рамках первого этапа оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Псковской области в час ночи 2 октября был получен сигнал о начале Всероссийской тренировки. После оповещения личного состава, все задействованные сотрудники прибыли на свои рабочие места, были развернуты системы управления всех уровней.

На втором этапе по замыслу тренировки были проведены аварийно-спасательные и другие неотложные работы в условиях крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, условно возникших на территории субъекта. Так, согласно вводной, на территории муниципального предприятия Пскова произошла аварийная ситуация, связанная с утечкой хлора, в результате чего условно пострадали люди.

Силы и средства структурных и подчиненных подразделений регионального ГУ МЧС России были приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». На место условной ЧС были направлены дежурные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона города, бригады скорой медицинской помощи, дежурная группа поисково-спасательного отряда г. Псков, аварийно-спасательное формирование «Экоспас», нештатное аварийно-спасательное формирование предприятия, наряды ГИБДД и полиции. В управлении организована работа оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Перед всеми задействованными силами и средствами стояло несколько задач: оперативно ликвидировать утечку хлора, оказать помощь пострадавшим и нейтрализовать опасное вещество. Для ликвидации утечки хлора на емкость был наложен бандаж, а для осаждения ядовитого облака была поставлена водяная завеса. В результате слаженных действий всех взаимодействующих структур, люди были спасены, условная чрезвычайная ситуация ликвидирована.

Кроме того, в ходе тренировки на предприятиях и в организациях прошли смотры аварийно-спасательных и нештатных формирований гражданской обороны, развернуты пункты санитарной обработки, посты радиационного и химического наблюдения.

«Проведение подобных тренировок имеет большое значение, ведь в ходе них специалисты разного уровня выполняют мероприятия по защите населения от ЧС природного и техногенного характера», - подчеркнули в ГУ МЧС России по Псковской области.