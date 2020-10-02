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Общество

Сельскохозяйственная ярмарка в Пскове пройдет с соблюдением мер санбезопасности

02.10.2020 19:51|ПсковКомментариев: 0

Ежегодная областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2020» пройдет 3 октября в Пскове на Октябрьской площади. В ней примут участие фермеры из большинства районов Псковской области.

На ярмарке аграрии смогут презентовать и реализовать свою продукцию, а у жителей и гостей города будет возможность увидеть, попробовать и приобрести понравившиеся товары из предложенного разнообразия нового урожая областных фермеров.

Традиционно на ярмарке будут представлены овощи и фрукты, продукты пчелиного производства, мясные и молочные изделия сельскохозяйственных производителей, перерабатывающих компаний области, а также предприятий райпо. Кроме того, в торговых рядах будут выставлены на продажу изделия мастеров народного творчества, саженцы плодовых деревьев и продукция декоративного цветоводства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, из-за эпидемической обстановки ярмарка пройдет без развлекательных мероприятий. Не будут развернуты на Октябрьской площади и точки общественного питания, как это было в предыдущие годы.

На протяжении всего мероприятия на торговой площадке будут предприняты все меры профилактической безопасности. Участники и посетители ярмарки должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Источник: Псковская Лента Новостей
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