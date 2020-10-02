Общество

Территорию возле мостоперехода приведут в порядок на улице Пригородной в Острове

Территорию возле мостоперехода приведут в порядок между домами №6 и №14 на улице Пригородной в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

По словам местных жителей, лужи и грязь мешали нормально подходить к мостопереходу. «Ответственные специалисты обратились по этой проблеме к подрядчику, выполнявшему комплекс работ по благоустройству дворовой территории у дома № 4. Строители отреагировали, теперь подход к мостопереходу засыпан щебнем», - отметили в администрации.

Планируется, что к середине октября данный участок еще и заасфальтируют.

«Это наглядный пример эффективности обратной связи между населением и органами местного самоуправления, когда люди обращают внимание властей на конкретные проблемные вопросы, а не занимаются деструктивной полемикой и безосновательной критикой», - добавили в администрации.