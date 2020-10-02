Общество

Заместители губернатора Псковской области заразились коронавирусом

Группа топ-менеджеров администрации Псковской области заразилась новой коронавирусной инфекцией. Один из вице-губернаторов уже переболел COVID-19. Его коллега в настоящее время находится на больничном. Также на больничный ушли два руководителя комитетов администрации Псковской области.

Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в очередном видеообращении, размещенном на его странице в Instagram.

Напомним, что у главы Псковской области четыре заместителя, это Вера Емельянова, Татьяна Баринова, Нинель Салагаева и Василий Осипов.

«В администрации Псковской области коронавирусом переболел заместитель губернатора. В настоящее время еще один заместитель губернатора находится на больничном с положительным тестом на COVID. И два руководителя комитетов также с положительным тестом находятся на больничном. Массовых заражений в администрации области не произошло только потому, что каждый сотрудник, каждый посетитель четко, строго соблюдают все правила санитарной безопасности», - сказал Михаил Ведерников.