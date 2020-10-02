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Общество

Россиянам спрогнозировали похолодание

03.10.2020 02:39|ПсковКомментариев: 0

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал похолодание в европейской части России, сообщает РИА Новости. По его словам, теплая погода сохранится до 6-7 октября, затем дневные температуры в центре европейской части понизятся до 13-16 градусов. «Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придет похолодание, чем в центральную Россию», — пояснил Юрий Варакин.

Синоптик уточнил, что причина теплой погоды заключается в двух атмосферных образованиях в Западной и Восточной Европе. На западе находится глубокий циклон и на европейскую часть России поступает теплый воздух из его южной четверти.

Юрий Варакин также добавил, что на следующей неделе сильные дожди ожидаются на севере, северо-востоке Ленинградской области, на юге Карелии.

Как отмечает «Лента.ру», ранее в Гидрометцентре россиянам пообещали, что средние температуры в октябре будут на один-два градуса выше нормы. Месячное количество осадков на большей части территории европейской части предполагается около среднего многолетнего количества. В Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа — больше; на востоке Башкирии и Оренбургской области — меньше нормы. На большей части азиатской части России температура также кажется на пару градусов выше средних значений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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